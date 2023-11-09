МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время настроит регулирование, чтобы на рынке появился специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах, следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в ходе выступления в Госдуме. Сбербанк зафиксировал замедление темпов кредитования населения и бизнеса

В октябре глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что Банк России обсуждает создание кредитного продукта для заемщиков со средним уровнем риска, которым банки отказывают в ссудах, и работает над выделением такой категории заемщиков.

"Специальный кредитный продукт мы тоже поддерживаем… С нашей стороны регулирование будет настроено, в ближайшее время буквально, для того чтобы этот кредит появился", — сказала Набиуллина.