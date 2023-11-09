2023-11-09T11:57:53+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20231109/842218090.html
В ЦБ рассказали о новом продукте для заемщиков, которым отказывают банки
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Банк России в ближайшее время настроит регулирование, чтобы на рынке появился специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах, следует из заявления... ПРАЙМ, 09.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, эльвира набиуллина, специальный кредитный продукт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Банк России в ближайшее время настроит регулирование, чтобы на рынке появился специальный кредитный продукт для заемщиков, которым банки отказывают в ссудах, следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в ходе выступления в Госдуме.
В октябре глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что Банк России обсуждает создание кредитного продукта для заемщиков со средним уровнем риска, которым банки отказывают в ссудах, и работает над выделением такой категории заемщиков.
"Специальный кредитный продукт мы тоже поддерживаем… С нашей стороны регулирование будет настроено, в ближайшее время буквально, для того чтобы этот кредит появился", — сказала Набиуллина.