МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ успешно запустил тестирование цифрового рубля и уже провел с ним больше 10 тысяч операций, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. ЦБ рассказал о заявках на участие во второй волне пилота с цифровым рублем

"Мы запустили с 15 августа базовые операции: это открытие кошельков в цифровых рублях, это переводы от физического лица физическому лицу, это перевод в оплату товаров и услуг. По состоянию на сегодня у нас уже прошло больше 10 тысяч операций с цифровыми рублями", — сказала она, выступая на форуме "Финополис".

Банк России начал процесс создания цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.