2023-11-09T12:05:11+03:00
2023-11-09T12:05:11+03:00
2023-11-09T12:05:11+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231109/842218186.html
В ЦБ назвали число проведенных операций с цифровым рублем
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ РФ успешно запустил тестирование цифрового рубля и уже провел с ним больше 10 тысяч операций, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. "Мы запустили с 15... ПРАЙМ, 09.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, цифровой рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/84129/33/841293375.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84129/33/841293375.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84129/33/841293374.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84129/33/841293374.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84129/33/841293362.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84129/33/841293362.jpg
https://1prime.ru/finance/20231109/842218117.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ успешно запустил тестирование цифрового рубля и уже провел с ним больше 10 тысяч операций, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Мы запустили с 15 августа базовые операции: это открытие кошельков в цифровых рублях, это переводы от физического лица физическому лицу, это перевод в оплату товаров и услуг. По состоянию на сегодня у нас уже прошло больше 10 тысяч операций с цифровыми рублями", — сказала она, выступая на форуме "Финополис".
Банк России начал процесс создания цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.