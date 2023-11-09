МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Число участников эксперимента по исламскому банкингу пока катастрофически мало, Банк России призывает бизнес, который хочет участвовать в этом пилоте, легализовать свою деятельность, заявил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. В ЦБ оценили ситуацию с продажей иностранных активов на "СПБ Бирже"

"Что мы видим сегодня, когда эксперимент уже начался, что очень ограниченное число участников, а там те, которые уже сегодня считаются профессиональными участниками финансового рынка: банки, микрофинансовые организации, так и те, которые сегодня не поднадзорны нам… они очень осторожно входят в реестр", — сказал он, выступая на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению проекта ЦБ о денежно-кредитной политике.

"Мы просим все регионы, которые проводят эксперимент, общаться с бизнес-сообществом, малым бизнесом и просить их, чтобы они легализовали свою деятельность и дали нам ту почву, о которой говорила Эльвира Сахипзадовна: нам нужно оценить эффекты, для этого очень сложно оценивать серые зоны, надо, конечно, смотреть на легальных участников, их пока катастрофически мало", — добавил он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания отметила, что возможно ускорить переход от эксперимента по исламскому банкингу к более широкому его распространяю, но необходимо оценить эффект от самого пилота.

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заметил, что в процесс развития исламских финансов "активно включился" Сбербанк. "Сбер" в этот процесс включился активно, специальное подразделение создал и уже объемы операций измеряется десятками миллиардов рублей. С Ираном одна сделка 14 миллиардов с лишним рублей, довольно прилично, учитывая, что они везде присутствуют, надеюсь, что они станут таким паровозом для всех остальных и будут эту тему продвигать", — сказал он.

Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал с 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. При этом реестр ЦБ РФ с участниками этого пилота насчитывает всего три организации.