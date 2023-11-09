МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка о нарушении закона о рекламе, сообщила служба. Глава Альфа-банка предложил сократить дивиденды Сбербанка

"ФАС России возбудила в отношении АО "Альфа-Банк" дело по признакам нарушения закона о рекламе. В случае установления вины организации грозит штраф", — говорится в сообщении.

При этом 1 ноября ФАС уже сообщала, что возбудила дело о нарушении закона о рекламе в отношении Альфа-банка, речь шла о рекламе бесплатной кредитной карты.

По данным ФАС, в рекламном ролике, который транслировался в эфире одного из каналов, озвучивалась и крупным шрифтом указывалась информация о минимальной ставке кредита 4,5%. "При этом форма и время демонстрации поясняющих сносок с остальными условиями не позволяли воспринять текст в полном объеме… Реклама банка умалчивала о существенных условиях предоставления одного из его продуктов и вводила потребителей в заблуждение", — указывается в сообщении.

"Кроме того, в рекламе утверждалось, что "Альфа-банк – лучший мобильный банк", а далее следовала поясняющая сноска: "по версии Markswebb". Однако она не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта Альфа-банк с продуктами других банков", — добавили в ФАС.

Служба напомнила, что согласно закону, если реклама кредита или займа содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, в ней должны сообщаться и все остальные условия, определяющие полную стоимость продукта.