МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Если Сбербанк снизит или совсем обнулит тарифы на обслуживание, то останется один на рынке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на форуме Finopolis. "Сбер" первым в России внедрит сервис оплаты несколькими счетами

Ранее в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов в Госдуме заявила, что ЦБ обеспокоен высокими банковскими комиссиями, при этом современные технологии позволяют делать их небольшими.

"Если "Сбер" решит поставить все тарифы в ноль и резко снизить маржу, то на рынке останется только один банк. Мы так поэтому не делаем. Мы же тарифы не опускаем не потому, что жадные, а потому, что хотим, чтобы другие себя хорошо чувствовали", — сказал Ведяхин.