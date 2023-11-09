2023-11-09T17:10:13+03:00
2023-11-09T17:10:13+03:00
2023-11-09T17:10:13+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231109/842223640.html
"Сбер" рассказал о последствиях отмены тарифов на обслуживание
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Если Сбербанк снизит или совсем обнулит тарифы на обслуживание, то останется один на рынке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на форуме Finopolis. Ранее в... ПРАЙМ, 09.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, сбер, тарифы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Если Сбербанк снизит или совсем обнулит тарифы на обслуживание, то останется один на рынке, заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин на форуме Finopolis.
Ранее в четверг глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов в Госдуме заявила, что ЦБ обеспокоен высокими банковскими комиссиями, при этом современные технологии позволяют делать их небольшими.
"Если "Сбер" решит поставить все тарифы в ноль и резко снизить маржу, то на рынке останется только один банк. Мы так поэтому не делаем. Мы же тарифы не опускаем не потому, что жадные, а потому, что хотим, чтобы другие себя хорошо чувствовали", — сказал Ведяхин.