МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банк России примет технические решения относительно запуска обмена заблокированных активов инвесторов в самое ближайшее время, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Запад нашел способ использовать замороженные российские активы

"Указ принят только вчера. Наши технические решения мы примем в самое ближайшее время, но это не означает, что мы будем иметь в ближайшее время некий практический проект", — сказал он в кулуарах форума Finopolis.

"Диалог не идет с иностранными регуляторами. Иностранные регуляторы не готовы на сегодняшний день вести этот диалог. С точки зрения бизнеса как российского, так и иностранного — заинтересованность есть, именно поэтому указ был подготовлен, и мы видим в нем определенную перспективу. Мы понимаем, что есть как заинтересованность российских участников помочь разблокировать часть средств своим клиентам, которые в ценных бумагах заморожены за рубежом, так и есть заинтересованность иностранных участников, у которых сегодня средства заморожены на счетах типа "С", попробовать убедить как раз своих регуляторов, чтобы они дали разрешение на проведение такого обмена", — сказал Чистюхин.

При этом он затруднился ответить, когда можно ожидать первые обмены. "Мне сложно ответить на этот вопрос", — сказал он.

"Для нас принципиально важно, чтобы эти ценные бумаги, которые используются в этом обмене, не смешивались со всеми иными ценными бумагами. Это технические счета, на которые бумаги будут попадать. После того, как операция завершится, вот тогда они уже попадут в свободный оборот", — сказал он.

"Важно, что сегодня у нас есть счета типа "С", которые открыты в кредитных организациях. У нас есть счета депо, которые открыты в депозитариях. И, соответственно, вот именно вокруг этого будет строиться вся конструкция. Где физически находятся заблокированные активы в виде ценных бумаг либо денежных средств, поверьте мне, роли не играет", — отметил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов.