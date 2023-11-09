МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банк России примет технические решения относительно запуска обмена заблокированных активов инвесторов в самое ближайшее время, заявил журналистам первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

Денежные купюры евро

Запад нашел способ использовать замороженные российские активы

"Указ принят только вчера. Наши технические решения мы примем в самое ближайшее время, но это не означает, что мы будем иметь в ближайшее время некий практический проект", — сказал он в кулуарах форума Finopolis.

"Диалог не идет с иностранными регуляторами. Иностранные регуляторы не готовы на сегодняшний день вести этот диалог. С точки зрения бизнеса как российского, так и иностранного — заинтересованность есть, именно поэтому указ был подготовлен, и мы видим в нем определенную перспективу. Мы понимаем, что есть как заинтересованность российских участников помочь разблокировать часть средств своим клиентам, которые в ценных бумагах заморожены за рубежом, так и есть заинтересованность иностранных участников, у которых сегодня средства заморожены на счетах типа "С", попробовать убедить как раз своих регуляторов, чтобы они дали разрешение на проведение такого обмена", — сказал Чистюхин.

При этом он затруднился ответить, когда можно ожидать первые обмены. "Мне сложно ответить на этот вопрос", — сказал он.

"Для нас принципиально важно, чтобы эти ценные бумаги, которые используются в этом обмене, не смешивались со всеми иными ценными бумагами. Это технические счета, на которые бумаги будут попадать. После того, как операция завершится, вот тогда они уже попадут в свободный оборот", — сказал он.

"Важно, что сегодня у нас есть счета типа "С", которые открыты в кредитных организациях. У нас есть счета депо, которые открыты в депозитариях. И, соответственно, вот именно вокруг этого будет строиться вся конструкция. Где физически находятся заблокированные активы в виде ценных бумаг либо денежных средств, поверьте мне, роли не играет", — отметил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов граждан России. Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки в рамках указа заключаются путем проведения торгов.