2023-11-09T18:39:13+03:00
2023-11-09T18:39:13+03:00
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2023
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ЦБ и Сбербанк спрогнозировали, что на Wildberries будут брать кредиты
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Развитие конкуренции в цифровую эпоху на финансовом рынке России приведет к тому, что клиенты Wildberries смогут брать на маркетплейсе кредиты и открывать там депозиты, заявил... ПРАЙМ, 09.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, сбербанк, wildberries
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Развитие конкуренции в цифровую эпоху на финансовом рынке России приведет к тому, что клиенты Wildberries смогут брать на маркетплейсе кредиты и открывать там депозиты, заявил первый зампред правления ЦБ Владимир Чистюхин. Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин считает, что это произойдет "максимум через три года".
Чистюхин, выступая на форуме Finopolis, заявил, что "настоящая конкуренция" в цифровую эпоху на финансовом рынке начнется, когда клиент Wildberries будет приходит на платформу, "чтобы получить кредит, разместить депозит, страховку купить и брокерское обслуживание получить и все остальное".
При этом он затруднился спрогнозировать, на горизонте скольких лет такое возможно.
"Вот о чем сказал Владимир Викторович (Чистюхин – ред.), что на Wildberries будут брать кредиты, открывать депозиты, страховки и так далее, это будет у Wildberries максимум через три года, даже раньше", — заявил Ведяхин.
Он добавил, что это нормально, "хорошо и правильно".