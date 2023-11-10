МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. ВТБ представил прототип трансграничных переводов между юрлицами в цифровых рублях из России в Белоруссию, сообщила пресс-служба банка. ВТБ создаст мультистрановую систему расчетов с привязкой к ЦФА

"ВТБ первым из российских банков представил прототип реализации трансграничных B2B-переводов в цифровых рублях из России в Беларусь. Транзакция прошла в режиме реального временив несколько кликов", — говорится в сообщении. Решение было представлено на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023.

Операция проведена в системе дистанционного банковского обслуживания "ВТБ Бизнес-онлайн". В ходе демонстрации технологического решения для трансграничных переводов юридическое лицо — клиент ВТБ в России — осуществил перевод российских цифровых рублей со своего счета на платформе Банка России на счет в цифровых рублях юрлица – резидента Беларуси.

"В конце прошлого года наши рабочие группы в России и Беларуси объединили свои усилия по разработке схемы подключения резидентов дружественных государств к платформе цифрового рубля. Мы открываем новые возможности для трансграничных платежей и стоим на пороге создания международной децентрализованной системы расчетов в национальных цифровых валютах, в которой не будет монополистов", — заявил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.