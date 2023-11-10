МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Единственный акционер Промсвязьбанка (ПСБ) — Росимущество — принял решение реорганизовать кредитную организацию форме присоединения к нему банка "Северный морской путь" ("СМП банка"), сказано в сообщении банка на сайте "Федресурс". Названы простые операции, которые вызовут подозрение у банка и налоговой

"Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"… уведомляет о принятии 8 ноября 2023 года единственным акционером ПАО "Промсвязьбанк" решения реорганизовать ПАО "Промсвязьбанк" в форме присоединения к нему Акционерного общества Банк "Северный морской путь" (АО "СМП Банк")", — говорится в сообщении от 10 ноября.

В декабре группа ПСБ приобрела "СМП банк", выкупив его акции у Аркадия и Бориса Ротенбергов. При этом отмечалось, что "СМП банк" и его дочерние структуры продолжат в полном объеме выполнять свои обязательства перед клиентами.

"СМП банк" находится под международными санкциями с 2014 года, а Промсвязьбанк наряду с другими крупнейшими банками РФ подпал под блокирующие санкции Запада в 2022 году.

В настоящее время Промсвязьбанк на 100% принадлежит Росимуществу, и после санации, проведенной в 2017-2019 годах, он стал опорным госбанком для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.