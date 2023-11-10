МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Банк России работает над стандартом, который должен способствовать безопасности денег при оплате по QR-кодам, в ближайшее время он будет принят, заявил заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев на форуме Finopolis. ВТБ представил прототип трансграничных переводов в цифровых рублях

"Банк России работает над стандартом по обеспечению безопасности оплаты по QR-кодам… Проведено моделирование угроз, разработаны меры противодействия этим угрозам. Мы рассчитываем принять этот стандарт в ближайшее время", — сказал Зубарев.

По его словам, оплата по QR-коду популярна в России, и этот тренд сохранится.

Ранее, в среду, в ходе Finopolis зампред ВТБ Георгий Горшков предложил создать в России единый платежный QR-код, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты.

В свою очередь первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова отметила, что ЦБ готов проработать этот вопрос и обсудит его с участниками ассоциации "Финтех".