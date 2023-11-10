2023-11-10T13:32:29+03:00
2023-11-10T13:32:47+03:00
2023-11-10T13:32:29+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231110/842233131.html
ЦБ внедрит стандарт безопасности оплат по QR-коду
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России работает над стандартом, который должен способствовать безопасности денег при оплате по QR-кодам, в ближайшее время он будет принят, заявил заместитель председателя ЦБ... ПРАЙМ, 10.11.2023
банки, финансы, новости, россия, банк россии, qr-код
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145653.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145653.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145652.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145652.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145640.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145640.jpg
https://1prime.ru/banks/20231110/842227727.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Банк России работает над стандартом, который должен способствовать безопасности денег при оплате по QR-кодам, в ближайшее время он будет принят, заявил заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев на форуме Finopolis.
"Банк России работает над стандартом по обеспечению безопасности оплаты по QR-кодам… Проведено моделирование угроз, разработаны меры противодействия этим угрозам. Мы рассчитываем принять этот стандарт в ближайшее время", — сказал Зубарев.
По его словам, оплата по QR-коду популярна в России, и этот тренд сохранится.
Ранее, в среду, в ходе Finopolis зампред ВТБ Георгий Горшков предложил создать в России единый платежный QR-код, с помощью которого можно будет бесконтактно расплачиваться за товары и услуги, не беспокоясь о том, что использовать: карту, код, лицо или другой способ оплаты.
В свою очередь первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова отметила, что ЦБ готов проработать этот вопрос и обсудит его с участниками ассоциации "Финтех".