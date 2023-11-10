МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Банк России в этом году провел два больших цикла киберучений среди кредитных организаций, отрабатывалась в том числе защита от DDos-атак, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ Герман Зубарев в кулуарах форума Finopolis. Греф отметил, что хакерские атаки на Сбербанк стали более изощренными

"У нас было два больших цикла киберучений в этом году, охвачены все организации финансовые, которые попали в этот периметр. Это плановая работа, мы отрабатываем наиболее реальные сценарии атак, которые могут происходить, в том числе у нас были, например, учения по DDos-атакам, что сейчас актуально", — рассказал он.

В киберучениях приняли участие не только крупнейшие банки, пояснил зампред. "Мы в несколько этапов их проводим, стараемся охватить максимальное число банков", — добавил он. В следующем году, по его словам, киберучения также планируются.

"Это новая реальность, мы будем жить в условиях повышенных рисков кибератак, это не закончится ни завтра, ни после завтра, к этому надо быть готовым", — также ответил он на вопрос, как в целом оценивает ситуацию с компьютерными атаками на банки.

Ранее, во вторник, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк около двух недель назад столкнулся с самой мощной DDоS-атакой за всю историю.

А накануне на сайтах сразу трех российских банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам и счетам. Позднее все три банка — "БЖФ банк", ВБРР и Фора-банк — заявили РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности, и удалили сообщения с сайтов. При этом в ВБРР сообщили, что его сайт наряду с сайтами еще нескольких банков "подвергся хакерской атаке".