МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Банки в России продолжат в ближайшие месяцы повышать депозитные ставки, говорится в материалах Банка России.

"Принятое Банком России на заседании 27 октября решение о повышении ключевой ставки до 15% годовых и последовавший за этим сдвиг вверх кривой ОФЗ будут способствовать сохранению повышательной динамики депозитных ставок в ближайшие месяцы", — сообщил ЦБ.

Рост ставок возможен как в кратко-, так и в долгосрочном сегментах, поскольку октябрьское ужесточение денежно-кредитной политики оказалось существеннее ожиданий рынка и Банк России обозначил необходимость продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике из-за сохранения существенных проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте, пояснил регулятор.

По предварительным данным, в сентябре депозитные ставки оказались выше уровня августа на 0,8 и 1,1 процентного пункта для сегментов до и свыше одного года соответственно, отражая отложенную трансмиссию ранее принятых решений по денежно-кредитной политике в динамику ставок на более длинные сроки, указал ЦБ.

"При этом наиболее заметное повышение ставок отмечалось по вкладам на сроки свыше трех лет, в отличие от предыдущего месяца, когда росли в основном короткие ставки", — говорится в сообщении.

Интерес банков к привлечению устойчивого долгосрочного фондирования мог также свидетельствовать об их стремлении избежать резкого сокращения срочности банковских депозитных портфелей в условиях опережающего роста ставок по краткосрочным вкладам, отметил ЦБ.

Вместе с тем структура привлечения депозитов в сентябре не претерпела существенных изменений по сравнению с августом – активность сохранялась на повышенных уровнях во всех основных срочных сегментах, заключил регулятор.