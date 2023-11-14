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2023
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"Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк
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Самая мощная DDoS-атака на "Сбер", которая произошла недавно, достигала более 1 миллиона запросов в секунду, всего с начала специальной военной операции банк выдержал более 550... ПРАЙМ, 14.11.2023
банки, финансы, технологии, новости, ddos-атаки, сбербанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Самая мощная DDoS-атака на "Сбер", которая произошла недавно, достигала более 1 миллиона запросов в секунду, всего с начала специальной военной операции банк выдержал более 550 атак, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-Форуме.
На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой за всю историю.
"DDoS-атаки. Сбербанк выдержал более 550 атак. Самая мощная атака была совсем недавно — больше 1 миллиона запросов в секунду. В России такой атаки мы не фиксировали в принципе", — рассказал Кузнецов. В презентации, представленной Кузнецовым, указано, что такое число атак банк выдержал с начала СВО.
Всего с начала СВО в целом против России хакеры совершили более 19 тысяч таких атак, указывается в материалах "Сбера", при этом, по мнению Кузнецова, их больше. "Одна из проблем, которую мы нащупали, — это то, что многие из компаний, многие из организаций просто не сообщают о том, что происходило", — добавил зампред.