МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Самая мощная DDoS-атака на "Сбер", которая произошла недавно, достигала более 1 миллиона запросов в секунду, всего с начала специальной военной операции банк выдержал более 550 атак, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-Форуме. Крупнейший китайский банк ICBC пострадал от атаки вымогателей в США

На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой за всю историю.

"DDoS-атаки. Сбербанк выдержал более 550 атак. Самая мощная атака была совсем недавно — больше 1 миллиона запросов в секунду. В России такой атаки мы не фиксировали в принципе", — рассказал Кузнецов. В презентации, представленной Кузнецовым, указано, что такое число атак банк выдержал с начала СВО.

Всего с начала СВО в целом против России хакеры совершили более 19 тысяч таких атак, указывается в материалах "Сбера", при этом, по мнению Кузнецова, их больше. "Одна из проблем, которую мы нащупали, — это то, что многие из компаний, многие из организаций просто не сообщают о том, что происходило", — добавил зампред.