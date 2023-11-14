МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Банки в рамках борьбы с мошенничеством должны нести финансовую ответственность за похищенные у клиентов средства, заявил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. В ЦБ рассказали о новом продукте для заемщиков, которым отказывают банки

Нужно мотивировать финансовые организации к тому, чтобы они более активно участвовали в борьбе с мошенниками, но как это сделать — сложный вопрос, сказал он, выступая на международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

"Нужно, чтобы банки разделяли часть денег, которые у граждан забирают. Сейчас, по сути, в большинстве случаев гражданин сам с этим разбирается — у него украли деньги, он идет в суд, обращается, но статистика очень плачевная, по-моему, порядка 5%, которые реально удается доказать, что гражданину можно возвращать деньги. В большинстве случаев гражданин сам за все отвечает", — сказал он.

По его мнению, в текущих условиях подобная позиция неправильная. В Минфине "раскусили" уловки мошенников

"На мой взгляд, банки в определенной степени тоже должны брать за это ответственность. Это не только социально справедливо, но создаст мотивацию банкам бороться с мошенниками. Они тоже сейчас борются, но у них нет как бы в этом финансовой заинтересованности. А если сказать, что ты будешь платить, условно, половину того, что заберут у твоего клиента, то тогда мотивация другая, тогда ты будешь очень сильно стараться с этими мошенниками бороться", — считает Чебесков.

Президент России Владимир Путин в июле подписал закон, обязывающий банки проверять все денежные переводы физлиц и приостанавливать подозрительные операции на два дня, а также полностью возмещать средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников, находящиеся в базе ЦБ РФ. Закон вступает в силу через год после официального опубликования.