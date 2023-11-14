МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Банк России выпустил рекомендации для кредитных организаций по обучению кассовых работников выявлять фальшивые купюры, в том числе иностранных государств, говорится в материалах ЦБ. ЦБ выпустил памятные серебряные монеты серии "Российский спорт"

"Настоящие Методические рекомендации разработаны для обеспечения единства подходов к проведению обучения кассовых работников кредитных организаций … в целях осуществления контроля платежеспособности, в том числе подлинности, денежных знаков Банка России … и осуществления проверки подлинности банкнот иностранных государств … при приеме и пересчете наличной иностранной валюты", — говорится в материалах Банка России.

Обучать кассовых работников рекомендуется не менее 16 академических часов, формат — теоретические и практические занятия. А повышать их квалификацию ЦБ рекомендует не реже одного раза в четыре года для поддержания теоретических знаний и практических навыков.

Ранее в октябре ЦБ сообщал, что за третий квартал текущего года банкнот фальшивых рублей было выявлено почти на треть меньше в годовом выражении.

При этом поддельных банкнот иностранных государств в России за этот период, напротив, было выявлено на 31% больше — всего 510 штук. Среди выявленных фальшивок большинство составили поддельные доллары США. Кроме того, впервые был обнаружен поддельный дирхам Объединенных Арабских Эмиратов.