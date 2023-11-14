МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре снизился на 28,8%, при этом в октябре вырос на 1,2%, говорится в материалах ЦБ.

Реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем, к евро — на 1,7%.

Номинальный курс рубля к доллару в октябре снизился на 0,4%, к евро — вырос на 1%.