2023-11-14T21:08:00+03:00
2023-11-14T21:08:41+03:00
2023-11-14T21:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231114/842268007.html
В ЦБ заявили о снижении реального эффективного курса рубля
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре снизился на 28,8%, при этом в октябре... ПРАЙМ, 14.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, рубль
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496624.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496624.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496623.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496623.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496611.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83649/66/836496611.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре снизился на 28,8%, при этом в октябре вырос на 1,2%, говорится в материалах ЦБ.
Реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 0,2% по сравнению с сентябрем, к евро — на 1,7%.
Номинальный курс рубля к доллару в октябре снизился на 0,4%, к евро — вырос на 1%.