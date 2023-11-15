СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший в Крыму офис Сбербанка по обслуживанию юридических лиц и предпринимателей открылся в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости. "Сбер" раскрыл параметры самой мощной в истории DDoS-атаки на банк

Новый офис ориентирован на обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сегмента малого и микробизнеса по принципу "одного окна": от регистрации ООО или ИП и открытия расчетного счета до получения оборотного и инвестиционного кредитования на развитие компании.

"Спасибо всему коллективу, руководству Сбербанка, Герману Оскаровичу (глава "Сбера" Герман Греф — ред.) персонально, уверены, что крымская банковская система будет работать и более стабильно функционировать. Рады приходу Сбербанка, спасибо коллективу, удачи и достижений", — сказал глава Крыма Сергей Аксенов, который присутствовал на церемонии открытия отделения.

"Это самый большой офис не только в Крыму, но и на юге нашей страны для малого бизнеса. Ежемесячно мы уже помогаем зарегистрировать бизнес более чем 1 тысяче предпринимателей, а суммарно наши клиенты уже открыли на полуострове около 8 тысяч расчетных счетов. Также все чаще предприниматели приходят в "Сбер", чтобы получить кредит на развитие бизнеса, подключить зарплатный проект и расчетно-кассовое оборудование, получить консультацию по лизингу транспортных средств и спецтехники", — казал журналистам директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

По его данным, в Крыму работают уже почти 3 тысячи терминалов торгового эквайринга, что помогает развитию безналичной инфраструктуры полуострова.

Первый специализированный офис по обслуживанию юридических лиц открылся в Симферополе в конце мая. Затем "Сбер" запустил еще два бизнес-офиса в Ялте и Севастополе. Для обслуживания розничных клиентов банк уже открыл пять отделений: первое в мае в Ялте, затем два офиса в Севастополе, один в Керчи и еще один в Симферополе.