МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады ноября поднялась сразу до 13,57% годовых с 12,04% в третьей декаде октября, следует из материалов Банка России. В ЦБ заявили о снижении реального эффективного курса рубля

Это максимальный показатель с апреля прошлого года.

Показатель с начала текущего года незначительно снижался, в середине мая перешел к непродолжительному росту, а с началом лета — вышел на плато в 7,83%. В июле Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%, и показатель вновь вырос в третьей декаде июля — сразу до 8,11%. С тех пор он непрерывно рос до начала октября.

Тем временем 27 октября совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15%.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", "Московский кредитный банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.