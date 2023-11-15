МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Газпромбанк рассматривает участие в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург как на правах акционера, так и держателя старшего долга, сейчас идет обсуждение структуры проекта, заявил первый вице-президент банка Алексей Чичканов. Минтранс сообщил, когда представит проект по ВСМ в Петербург

"Мы рассматриваем участие в этом проекте, говорить о конкретных цифрах еще рано… В зависимости от того, какая структура будет утверждена, мы рассмотрим свою роль, но мы точно будем в нем участвовать. Мы рассматриваем как акционерное участие, так и участие в старшем долге", — сказал он журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".

Чичканов добавил, что правительство и рабочая группа, созданная для реализации проекта, сейчас ведут диалог относительно его структуры в части, "кто за что отвечает, где государственная часть ответственности, где региональная, и где ответственность РЖД и бизнеса".

Президент России Владимир Путин в середине августа поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом. Сбербанк заявил, что готов участвовать в финансировании проекта в синдикате крупнейших банков. О готовности принять участие в финансировании и строительстве ВСМ также заявили ВЭБ и Газпромбанк.