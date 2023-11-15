2023-11-15T13:07:51+03:00
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Газпромбанк намерен участвовать в проекте ВСМ Москва — Санкт-Петербург
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Газпромбанк рассматривает участие в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург как на правах акционера, так и держателя старшего долга,... ПРАЙМ, 15.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Газпромбанк рассматривает участие в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург как на правах акционера, так и держателя старшего долга, сейчас идет обсуждение структуры проекта, заявил первый вице-президент банка Алексей Чичканов.
"Мы рассматриваем участие в этом проекте, говорить о конкретных цифрах еще рано… В зависимости от того, какая структура будет утверждена, мы рассмотрим свою роль, но мы точно будем в нем участвовать. Мы рассматриваем как акционерное участие, так и участие в старшем долге", — сказал он журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".
Чичканов добавил, что правительство и рабочая группа, созданная для реализации проекта, сейчас ведут диалог относительно его структуры в части, "кто за что отвечает, где государственная часть ответственности, где региональная, и где ответственность РЖД и бизнеса".
Президент России Владимир Путин в середине августа поддержал строительство пилотной ВСМ между Москвой и Петербургом. Сбербанк заявил, что готов участвовать в финансировании проекта в синдикате крупнейших банков. О готовности принять участие в финансировании и строительстве ВСМ также заявили ВЭБ и Газпромбанк.