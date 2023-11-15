МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Газпромбанк совместно с другими банками готов предоставить на третий этап расширения Восточного полигона железных дорог 600 миллиардов рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Россия стала больше уделять внимания восточному направлению, отметил Песков

Президент России Владимир Путин поручил кабмину, РЖД, "Бамтоннельстрой-Мосту" при участии Газпромбанка до 15 декабря принять решения для начала реализации третьего этапа развития Восточного полигона, сообщил накануне Кремль.

"Мы подготовили и внесли в правительство еще в начале года частную концессионную инициативу по третьему этапу расширения Восточного полигона. Она рассматривается в соответствующей рабочей группе. Собственно говоря, это поручение говорит о том, что это рассмотрение должно к концу года завершиться", — сообщил журналистам первый вице-президент банка Алексей Чичканов в кулуарах форума "Транспорт России".

Он отметил, что банк готов финансировать проект совместно с другими банками. Позднее агентству заявили в пресс-службе, что "стоимость всего третьего этапа — 2 триллиона рублей, а сам банк с помощью других кредитных организаций готов предоставить 600 миллиардов рублей".

РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, в который входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан на период до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2022 году — 158 миллионов тонн, в 2023 году — 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу, в рамках которого планируется увеличить провозную способность до 255 миллионов тонн.