МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ситибанк отменяет комиссии за переводы в своем мобильном приложении в другие банки, а также за снятие и внесение рублевой наличности через кассы в отделениях банка, кроме того в связи со сворачиванием банкоматной сети обслуживание через банкоматы других кредитных организаций тоже будет бесплатным, говорится в сообщении кредитной организации. Ситибанк ограничит возможности оплаты по картам

"Обращаем ваше внимание на то, что с 1 декабря 2023 года отменяются комиссии за переводы через Citiphone в рублях между счетами в Ситибанке, а также за переводы через Citiрhone в рублях в другие банки на территории РФ", — говорится в сообщении.

"В связи с прекращением обслуживания клиентов в банкоматах Ситибанка снятие наличных через банкоматы других банков будет осуществляться без взимания комиссии; снятие наличных через банкоматы Ситибанка и внесение наличных через банкоматы Ситибанка будут недоступны после 25 декабря 2023 года", — говорится также в сообщении банка.

В начале сентября Ситибанк сообщал, что начал сворачивать свою банкоматную сеть, все устройства будут демонтированы до конца текущего года.

Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта прошлого года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.