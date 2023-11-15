МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России решил не продлевать ряд послаблений, заканчивающихся в 2023 году, банки сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью, говорится в сообщении регулятора. Названы крупнейшие банки по объему собственного капитала на 1 октября

"Банк России принял решение не продлевать ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023 году. Кредитные организации (КО) сейчас обладают достаточной финансовой устойчивостью и высокой прибыльностью. Меры выполнили свою защитную и поддерживающую роль, и дальнейшее их использование нецелесообразно, так как снижает мотивацию банков к самостоятельному управлению рисками", — указывается в сообщении.

Так, регулятор решить свернуть послабление для системно значимых банков условий соблюдения норматива краткосрочной ликвидности, а также неприменение мер в случае нарушения норматива чистого стабильного фондирования. При этом для облегчения перехода банков на соблюдение норматива им будут открыты безотзывные кредитные линии.

Требование соблюдать норматив краткосрочной ликвидности, рассчитанного с учетом безотзывных кредитных линий, на уровне 100% будет применяться с 1 марта 2024 года. До этого момента банкам рекомендуется поддерживать фактические значения норматива не ниже наблюдавшихся в третьем квартале 2023 года, пояснил ЦБ.

Также прекращает свое действие разрешение учитывать прибыль в капитале при выкупе до конца года собственных еврооблигаций без их формального аннулирования. При этом те кредитные организации, которые воспользовались этой мерой, смогут учитывать прибыль в капитале до погашения выкупленных еврооблигаций.

Кроме того, ЦБ отменил отсрочку при формировании резервов по кредитам и условным обязательствам кредитного характера субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и физическим лицам (если платежи просрочены менее чем на 90 календарных дней). Послаблением сейчас пользуются около 20 банков с совокупным эффектом на капитал менее 18 миллиардов рублей, при этом отмена послабления не приведет к нарушению ими нормативов, добавил регулятор.