2023-11-15T17:34:00+03:00
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2023-11-15T17:34:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231115/842277600.html
ЦБ продлил право банков не раскрывать некоторую информацию
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России продлевает до конца следующего года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, например, данные о структуре собственности и должностных... ПРАЙМ, 15.11.2023
банки, финансы, новости, банк россии, санкции, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России продлевает до конца следующего года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, например, данные о структуре собственности и должностных лицах, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией… по 31.12.2024 право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования", — сообщили в ЦБ.