МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Банк России продлевает до конца следующего года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, например, данные о структуре собственности и должностных лицах, говорится в сообщении на сайте регулятора. СМИ узнали содержание предложений Евросоюза по антироссийским санкциям

"Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией… по 31.12.2024 право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования", — сообщили в ЦБ.