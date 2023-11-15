МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО за девять месяцев 2023 года составила 23,8 миллиарда рублей, что почти в пять раз больше, чем за весь 2022 год, сообщила кредитная организация. В ЦБ назвали ожидаемый объем чистой прибыли российских банков

"По результатам работы группы Россельхозбанка за девять месяцев 2023 года размер чистой прибыли составил 23,8 миллиарда рублей, превысив результат за весь 2022 год почти в пять раз", — сказано в сообщении банка.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по сравнению с началом года вырос на 190,8 миллиарда рублей, или 5,6%, и составил 3,604 триллиона рублей. Кредитование юридических лиц за этот период увеличилось на 7,7%, до 3,042 триллиона рублей. При этом розничный кредитный портфель незначительно сократился — на 4,7% — и составил 562 миллиарда рублей. В сообщении уточняется, что такой результат соответствует "риск-подходам группы и приоритету кредитования клиентов АПК".

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов Россельхозбанка по итогам девяти месяцев 2023 года выросли на 300,3 миллиарда рублей, или 8,9%, и составили 3,663 триллиона рублей. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) по сравнению с началом 2023 года увеличились на 6,2% и составили 1,805 триллиона рублей. Средства физических лиц выросли с начала года на 11,7%, до 1,858 триллиона рублей.

Активы группы за девять месяцев увеличились на 417,4 миллиарда рублей, или 9,8%, и составили 4,679 триллиона рублей.

Россельхозбанк является опорным банком агропромышленного комплекса, обеспечивает треть объемов кредитования АПК и более 70% финансирования сезонных работ в стране. Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК за девять месяцев текущего года увеличился на 64,2 миллиарда рублей, или 3,2%, и на 30 сентября составил 2,066 триллиона рублей.