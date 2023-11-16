МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Госдума 16 ноября рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, которые представит председатель Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ продлил право банков не раскрывать некоторую информацию

Основной целью в этот трехлетний период остается обеспечение низкой и стабильной инфляции, возвращение ее к целевому показателю в четыре процента и поддержание вблизи этого уровня. Дальнейшее развитие ситуации в российской экономике зависит от ряда внутренних и внешних условий.

Со стороны внутренних условий первостепенное значение имеет то, как российская экономика продолжит адаптироваться к введенным внешним ограничениям. Со стороны внешних условий большое значение будут иметь процессы глобализации (фрагментации) мировой экономики, инфляционные процессы в мире и действия зарубежных центробанков, устойчивость финансового положения стран с формирующимися рынками, геополитическая ситуация.

В зависимости от сочетания этих условий Банк России рассматривает возможные варианты развития ситуации в базовом сценарии и двух альтернативных — "Усиление фрагментации" и "Рисковый". В базовом сценарии Банк России предполагает, что введенные против российской экономики ограничения сохранятся на всем прогнозном горизонте. Первый из альтернативных сценариев исходит из дальнейшего увеличения фрагментации мировой экономики и санкционного давления на экономику РФ, а второй допускает возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что, по мнению ЦБ, может привести к глобальному финансовому кризису.

Профильные комитеты по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике рекомендовали Госдуме принять эти основные направления к сведению. При этом они считают базовый сценарий "объективным, взвешенным и реалистичным", однако "выражают опасение, что длительное пребывание ключевой ставки на высоком уровне (жесткая ДКП планируется на всем протяжении 2024 года) снизит темпы роста экономики и может вызвать ухудшение финансовой устойчивости бизнеса". В связи с этим Комитеты предлагают ЦБ в будущем представить анализ потенциального влияния жесткой ДКП на финансовую устойчивость ключевых секторов экономики.

Кроме того, содержащаяся в базовом сценарии гипотеза о сохранении санкционного давления на текущем уровне, по мнению комитетов, "не является в полной мере реалистичной на трёхлетнем горизонте". "Изучение мирового опыта введения односторонних ограничений свидетельствует о том, что государства-инициаторы стремятся постоянно наращивать степень внешнего давления, в том числе по имиджевым и внутриполитическим причинам. В связи с этим, базовым сценарием является некоторое усиление санкционного профиля, а сценарий с неизменным набором санкционных рисков в сочетании с прочими предпосылками можно считать благоприятным", — отмечается в совместном заключении комитетов.