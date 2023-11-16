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2023
https://1prime.ru/banks/20231116/842279663.html
СМИ: израильские банки ограничивают операции по некоторым счетам россиян
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Израильские банки стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта, пишет РБК со ссылкой на... ПРАЙМ, 16.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Израильские банки стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта, пишет РБК со ссылкой на профильных консультантов.
"Крупные израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам", — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, о начале сегрегации счетов россиян известно и президенту израильской русскоязычной адвокатской коллегии — адвокату Эли Гервицу. Кроме того, он рассказал газете, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Уточняется, что газета направила запросы в крупные израильские банки, а также в европейские депозитарии Euroclear и Сlearstream.
"Под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами", — пишет газета со ссылкой на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана.
Это РБК подтверждает и Гервиц.