МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Израильские банки стали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, ограничения действуют даже при наличии израильского паспорта, пишет РБК со ссылкой на профильных консультантов.

Центральный банк РФ

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"Крупные израильские банки из-за предписания бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, о начале сегрегации счетов россиян известно и президенту израильской русскоязычной адвокатской коллегии — адвокату Эли Гервицу. Кроме того, он рассказал газете, что такое требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Уточняется, что газета направила запросы в крупные израильские банки, а также в европейские депозитарии Euroclear и Сlearstream.

"Под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, на который и был открыт счет с ценными бумагами", — пишет газета со ссылкой на основателя международной финансовой компании SmartGen Ltd Марка Ойгмана.

Это РБК подтверждает и Гервиц.