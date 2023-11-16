МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк России внес Сбербанк в реестр участников пилота по исламскому банкингу, следует из сообщения на сайте регулятора. Сбербанк назвал объем хищений кибермошенниками у россиян в 2023 году

"Банк России 15 ноября 2023 года принял решение внести в реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию сведения о Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" (город Москва)", — говорится в сообщении.

Ранее соответствующий реестр ЦБ РФ насчитывал всего три организации: банк "Ак Барс", ООО "Гетап" и управляющая компания "Ак Барс Капитал". В ноябре первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявлял, что число участников эксперимента по исламскому банкингу пока катастрофически мало.

Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом.