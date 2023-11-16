2023-11-16T11:55:36+03:00
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Сбербанк стал участником пилота по исламскому банкингу
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Банк России внес Сбербанк в реестр участников пилота по исламскому банкингу, следует из сообщения на сайте регулятора. "Банк России 15 ноября 2023 года принял решение внести в... ПРАЙМ, 16.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, сбербанк, пилот по исламскому банкингу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк России внес Сбербанк в реестр участников пилота по исламскому банкингу, следует из сообщения на сайте регулятора.
"Банк России 15 ноября 2023 года принял решение внести в реестр участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию сведения о Публичном акционерном обществе "Сбербанк России" (город Москва)", — говорится в сообщении.
Ранее соответствующий реестр ЦБ РФ насчитывал всего три организации: банк "Ак Барс", ООО "Гетап" и управляющая компания "Ак Барс Капитал". В ноябре первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин заявлял, что число участников эксперимента по исламскому банкингу пока катастрофически мало.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом.