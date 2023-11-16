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"Тинькофф" открыл новую штаб-квартиру в центре Москвы
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Группа "Тинькофф" открыла новую штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в Москве, сообщила пресс-служба банка. "Тинькофф" объявляет об открытии своей новой... ПРАЙМ, 16.11.2023
банки, финансы, новости, россия, тинькофф, банк
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" открыла новую штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в Москве, сообщила пресс-служба банка.
"Тинькофф" объявляет об открытии своей новой штаб-квартиры Tinkoff Space в Москве. Уникальное сверхсовременное пространство в формате гибкого офиса расположилось на Грузинском Валу в бизнес-центре AFI Square", — говорится в сообщении.
Компания заняла всю площадь двух высотных башен Б1 и Б2 на 20 и 13 этажей общей площадью 90 тысяч квадратных метров. В настоящий момент вводится в эксплуатацию здание башни Б2, в которую постепенно начали переезжать первые сотрудники.
Новое пространство Tinkoff Space создано по концепции "город в городе", которая включает в себя рабочие зоны в формате гибкого офиса, а также многофункциональную клинику с полным циклом услуг по ДМС, кафе и рестораны, дом быта и так далее.