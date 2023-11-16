МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Группа "Тинькофф" открыла новую штаб-квартиру в бизнес-центре AFI Square на Грузинском Валу в Москве, сообщила пресс-служба банка. В "Тинькофф" рассказали о серьезном дефиците IT-кадров в России

"Тинькофф" объявляет об открытии своей новой штаб-квартиры Tinkoff Space в Москве. Уникальное сверхсовременное пространство в формате гибкого офиса расположилось на Грузинском Валу в бизнес-центре AFI Square", — говорится в сообщении.

Компания заняла всю площадь двух высотных башен Б1 и Б2 на 20 и 13 этажей общей площадью 90 тысяч квадратных метров. В настоящий момент вводится в эксплуатацию здание башни Б2, в которую постепенно начали переезжать первые сотрудники.

Новое пространство Tinkoff Space создано по концепции "город в городе", которая включает в себя рабочие зоны в формате гибкого офиса, а также многофункциональную клинику с полным циклом услуг по ДМС, кафе и рестораны, дом быта и так далее.