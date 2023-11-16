МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Льготная ипотека полезна как антикризисная мера, но в перспективе целесообразно перейти к адресным программам или дифференцировать ее с учетом региональных особенностей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Россияне обвинили ретроградный Меркурий в подорожании ипотеки

"Широкие льготные программы очень полезны как временная антикризисная мера, если спрос резко снижается, но в перспективе целесообразно перейти к адресным программам льготной ипотеки или как минимум дифференцировать их по регионам, где низкие темпы жилищного строительства и низкая обеспеченность жильем", — сказала она.

"Если в 2020 году разрыв между ценами на новостройки и на вторичное жилье был около 10%, то после запуска льготной ипотеки он кратно вырос: сейчас он уже 42%. Это нельзя объяснить естественной разницей между качеством старого и нового жилья", — также отметила глава регулятора.

По ее словам, если вы покупаете у застройщика квартиру за 10 миллионов, то продать ее сможете в среднем уже только за 7 миллионов. "Это кричащий дисбаланс, в некоторых регионах этот дисбаланс выше. Совершенно, на мой взгляд, очевидно, что экономия граждан за счет льготной ставки по ипотеке не должна быть нивелирована ростом стоимости жилья", — заключила глава регулятора.

В конце прошлого месяца Набиуллина уже отмечала, что разрыв между ценами на жилье на первичном и вторичном рынке в РФ усилился, что может быть косвенным признаком перегрева, для того, чтобы избежать таких рисков, нужно развивать адресные, а не широкомасштабные меры поддержки ипотеки в РФ.