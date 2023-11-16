МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россияне на фоне роста ставок по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ стали возвращать наличные в банки: за сентябрь и октябрь на депозиты было зачислено 200 миллиардов рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. ЦБ раскрыл уровень средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков

"Произошел очень важный перелом в поведении граждан: они стали возвращать наличные в банки. За сентябрь-октябрь на депозиты вернулись 200 миллиардов рублей", — сказала глава регулятора.

Она напомнила, что весной и осенью прошлого года были большие оттоки средств из банковских вкладов, люди предпочитали держать сбережения при себе. "Но сейчас все понимают, что депозиты по 13%, 14% и даже 15% — это выгодно. И это тот результат, который мы ожидали, повышая ключевую ставку", — добавила Набиуллина.

ЦБ РФ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику. В последний раз регулятор поднял ставку 27 октября — сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых (максимум с начала мая прошлого года).