2023-11-16T13:06:57+03:00
2023-11-16T13:06:57+03:00
2023-11-16T13:06:57+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231116/842284981.html
Набиуллина назвала сумму внесенных россиянами за сентябрь-октябрь депозитов
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Россияне на фоне роста ставок по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ стали возвращать наличные в банки: за сентябрь и октябрь на депозиты было зачислено 200 миллиардов... ПРАЙМ, 16.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, эльвира набиуллина, банковские депозиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россияне на фоне роста ставок по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ стали возвращать наличные в банки: за сентябрь и октябрь на депозиты было зачислено 200 миллиардов рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Произошел очень важный перелом в поведении граждан: они стали возвращать наличные в банки. За сентябрь-октябрь на депозиты вернулись 200 миллиардов рублей", — сказала глава регулятора.
Она напомнила, что весной и осенью прошлого года были большие оттоки средств из банковских вкладов, люди предпочитали держать сбережения при себе. "Но сейчас все понимают, что депозиты по 13%, 14% и даже 15% — это выгодно. И это тот результат, который мы ожидали, повышая ключевую ставку", — добавила Набиуллина.
ЦБ РФ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику. В последний раз регулятор поднял ставку 27 октября — сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых (максимум с начала мая прошлого года).