МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Депутаты ГД предлагают рассмотреть вопрос привязки процента по ипотеке к средней зарплате в регионе, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. Россияне обвинили ретроградный Меркурий в подорожании ипотеки

"Депутаты предлагают, что касается ипотеки, рассмотреть возможность ее дифференциации в привязке к средней зарплате по регионам. Потому что у нас страна огромная, разная зарплата в регионах, но при этом ипотечная ставка, ставка кредитов, она одинакова", — сказал Володин на пленарном заседании.

Спикер ГД отметил, что есть льготная ипотека, есть ипотека для дальневосточных регионов, есть ипотека льготная для жителей, проживающих в селе.

"Но, допустим, Кострома, Костромская область, города Костромской области и Москва. Заработная плата в Москве отличается в разы от заработной платы в Костроме. И также, если сравнивать с другими регионами. Как вы относитесь к тому, чтобы процент по ипотечным кредитам был дифференцирован? В регионах он, безусловно, должен быть другим. Он должен быть ниже, в сравнении, чем в тех регионах, где средняя заработная плата выше. А там, где средняя зарплата ниже, соответственно, он должен быть ниже. По нашему мнению, это, с одной стороны, позволит более активно гражданам участвовать в строительстве жилья за счет ипотечных программ", — такой вопрос задал Володин главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

В свою очередь Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что ЦБ и правительство РФ должны обсудить дифференциацию льготной ипотеки, одним из вариантов может быть уровень доходов в регионах.

Володин также отметил, что следует поручить руководителям профильных комитетов подключиться к работе.

"Если вы не возражаете, ее возглавил А.Гордеев. А в состав уже участников войдут и А.Аксаков и С.Пахомов, М.Топилин, наверное, правильно будет подключиться руководителю комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению, потому что это затронет, безусловно, регионы. И коллеги, если вы поддерживаете такое решение, мы начнем эту работу с Центральным банком, с правительством. Возможно, у нас обязательно получится выйти на такое решение", — добавил Володин.