2023-11-17T03:48:55+03:00
2023-11-17T03:48:55+03:00
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2023
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Центробанк сообщил о максимальном досрочном погашении ипотеки
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Россияне в третьем квартале досрочно погасили максимальный объем ипотечных кредитов с конца 2020 года – 594 миллиарда рублей, в основном люди закрывали долги за счет собственных... ПРАЙМ, 17.11.2023
банки, финансы, новости, россия, досрочное погашение, погашение ипотеки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале досрочно погасили максимальный объем ипотечных кредитов с конца 2020 года – 594 миллиарда рублей, в основном люди закрывали долги за счет собственных сбережений, а не новых займов, свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных Банка России.
Объем досрочного погашения ипотечных кредитов вырос в третьем квартале на 6% по сравнению со вторым кварталом и на 54% по сравнению со третьим кварталом 2022 года. Всего за квартал на досрочное погашение ипотеки было направлено 594,3 миллиарда рублей.
При этом рекордный объем закрытых раньше срока ипотечных кредитов был зафиксирован в четвертом квартале 2020 года – 681,6 миллиарда рублей.
Досрочная выплата долгов по ипотеке в третьем квартале традиционно приходилась на обязательства в рублях – 594 миллиарда рублей, это практически 100% общего объема досрочного погашения.
Наибольшая доля рублевых ипотек (92,3%) была закрыта раньше срока собственными средствами заемщиков, следует из материалов регулятора.