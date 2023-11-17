МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале досрочно погасили максимальный объем ипотечных кредитов с конца 2020 года – 594 миллиарда рублей, в основном люди закрывали долги за счет собственных сбережений, а не новых займов, свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных Банка России. ЦБ продлит программу поддержки кредитования малого и среднего бизнеса

Объем досрочного погашения ипотечных кредитов вырос в третьем квартале на 6% по сравнению со вторым кварталом и на 54% по сравнению со третьим кварталом 2022 года. Всего за квартал на досрочное погашение ипотеки было направлено 594,3 миллиарда рублей.

При этом рекордный объем закрытых раньше срока ипотечных кредитов был зафиксирован в четвертом квартале 2020 года – 681,6 миллиарда рублей.

Досрочная выплата долгов по ипотеке в третьем квартале традиционно приходилась на обязательства в рублях – 594 миллиарда рублей, это практически 100% общего объема досрочного погашения.

Наибольшая доля рублевых ипотек (92,3%) была закрыта раньше срока собственными средствами заемщиков, следует из материалов регулятора.