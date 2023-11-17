2023-11-17T12:48:55+03:00
2023-11-17T12:48:55+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20231117/842296177.html
Глава ЕЦБ призвала создать в Европе единый регулятор рынка капиталов
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Европе нужен союз рынков капитала, которые предусматривает наличие единого регулятора и инфраструктуры торгов, предполагающей его цифровизацию и "зеленый переход", сказала в... ПРАЙМ, 17.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, ес, европа, ецб, единый регулятор рынка капиталов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Европе нужен союз рынков капитала, которые предусматривает наличие единого регулятора и инфраструктуры торгов, предполагающей его цифровизацию и "зеленый переход", сказала в пятницу президент ЕЦБ Кристин Лагард.
"Очевидно, что мы не можем полагаться на имеющуюся у нас инфраструктуру при финансировании этих инвестиций, — сказала она. — Мы не добьемся успеха в таком переходе, если не вернемся к созданию союза рынков капитала".