МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Европе нужен союз рынков капитала, которые предусматривает наличие единого регулятора и инфраструктуры торгов, предполагающей его цифровизацию и "зеленый переход", сказала в пятницу президент ЕЦБ Кристин Лагард. Экс-глава ЕЦБ спрогнозировал рецессию Евросоюза к концу 2023 года

"Очевидно, что мы не можем полагаться на имеющуюся у нас инфраструктуру при финансировании этих инвестиций, — сказала она. — Мы не добьемся успеха в таком переходе, если не вернемся к созданию союза рынков капитала".