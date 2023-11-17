МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Народный банк Китая, вероятно, оставит базовые процентные ставки без изменений в понедельник. Ранее банк оставил на прежнем уровне ставки по среднесрочным кредитам на фоне опасений относительно давления, испытываемого юанем. Си Цзиньпин назвал Китай самым мощным двигателем глобального роста

Ставка кредитования для первоклассных заемщиков (LPR) определяется каждый месяц на основании предложений, поступающих в Народный банк Китая от 18 ключевых коммерческих банков.

Все из 26 опрошенных аналитиков ожидают, что ставки LPR сроком на один год и на пять лет будут оставлены без изменений.

Ставка на один год, составляющая сейчас 3,45%, является ориентиром для ставок по большинству новых и непогашенных кредитов, а LPR на пять лет, составляющая 4,20%, служит ориентиром для ставок по ипотеке.

"Давление на чистую прибыль некоторых банков еще недостаточно снижено", — отмечает Чжоу Маохуа, аналитик China Everbright Bank.

Чжоу ожидает сохранения LPR на прежнем уровне, отмечая, что на изменение LPR в значительной степени влияет ставка по программе среднесрочного кредитования (MLF).

Участники рынка обычно рассматривают изменение ставки MLF в качестве предвестника изменений LPR.

В среду Народный банк Китая влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней (200,12 млрд долларов) ликвидности по программе среднесрочного кредитования, но оставил без изменения ставки по ней.

Результатом этой инъекции ликвидности, оказавшейся больше, чем ожидали рынки, стало вливание в банковскую систему наличных денежных средств на чистую сумму 600 млрд юаней, что является самым большим месячным пополнением с декабря 2016 года.

Ожидания сохранения прежних ставок LPR связаны также с тем, что новое банковское кредитование в Китае в октябре по сравнению с сентябрем сократилось меньше, чем ожидалось.

Некоторые аналитики полагают, что ослабление юаня будет и впредь сдерживать смягчение денежно-кредитной политики. Понижение ставок увеличивает разницу в доходности между Китаем и другими крупнейшими экономики, что может спровоцировать еще больший отток капитала.