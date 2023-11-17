МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Представитель Европейского центрального банка Роберт Хольцманн сказал в пятницу, что банку следует сохранять готовность к повышению процентных ставок в случае необходимости. Он также отметил, что не ожидает перехода ЕЦБ к понижению ставок во 2-м квартале следующего года. Экс-глава ЕЦБ спрогнозировал рецессию Евросоюза к концу 2023 года

"Мы пытаемся просигнализировать (рынкам): пожалуйста, не думайте, что это конец пути (повышения ставок)", — сказал Хольцманн на брифинге для СМИ.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он понижения процентных ставок во 2-м квартале следующего года, Хольцманн сказал: "Это было бы немного преждевременно".