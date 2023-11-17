2023-11-17T14:49:55+03:00
2023-11-17T14:49:55+03:00
2023-11-17T14:49:55+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231117/842298490.html
В ЕЦБ призвали сохранять готовность к повышению процентных ставок
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Представитель Европейского центрального банка Роберт Хольцманн сказал в пятницу, что банку следует сохранять готовность к повышению процентных ставок в случае необходимости. Он... ПРАЙМ, 17.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, ес, еврозона, ставки ецб
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/71/841257120.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/71/841257120.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/71/841257119.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/71/841257119.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/71/841257107.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84125/71/841257107.jpg
https://1prime.ru/world/20231108/842211568.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Представитель Европейского центрального банка Роберт Хольцманн сказал в пятницу, что банку следует сохранять готовность к повышению процентных ставок в случае необходимости. Он также отметил, что не ожидает перехода ЕЦБ к понижению ставок во 2-м квартале следующего года.
"Мы пытаемся просигнализировать (рынкам): пожалуйста, не думайте, что это конец пути (повышения ставок)", — сказал Хольцманн на брифинге для СМИ.
Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он понижения процентных ставок во 2-м квартале следующего года, Хольцманн сказал: "Это было бы немного преждевременно".