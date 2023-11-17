МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Банк России продлил до конца 2024 года послабления для микрофинансовых институтов, по которым разрешается не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов займы участников специальной военной операции и клиентов, пострадавших от санкций, сообщил регулятор. ЦБ оценил уровень средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ

"Для оказания поддержки гражданам и компаниям, сохранения потенциала кредитования Банк России продлевает до 31 декабря 2024 года включительно регуляторные послабления для микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов, которым разрешается не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов займы участников специальной военной операции и клиентов, пострадавших от санкций", — сказано в сообщении.

Также ЦБ планирует продлить до 1 января 2025 года право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию.

Ранее Банк России решил не продлевать ряд послаблений для банков, заканчивающихся в 2023 году, при этом некоторые меры поддержки регулятор временно сохранил, в том числе право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию.