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2023
https://1prime.ru/banks/20231117/842301071.html
Банк России продлил льготы для микрофинансовых организаций
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Банк России продлил до конца 2024 года послабления для микрофинансовых институтов, по которым разрешается не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов... ПРАЙМ, 17.11.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, микрофинансовые организации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Банк России продлил до конца 2024 года послабления для микрофинансовых институтов, по которым разрешается не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов займы участников специальной военной операции и клиентов, пострадавших от санкций, сообщил регулятор.
"Для оказания поддержки гражданам и компаниям, сохранения потенциала кредитования Банк России продлевает до 31 декабря 2024 года включительно регуляторные послабления для микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов, которым разрешается не относить к реструктурированной задолженности при формировании резервов займы участников специальной военной операции и клиентов, пострадавших от санкций", — сказано в сообщении.
Также ЦБ планирует продлить до 1 января 2025 года право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию.
Ранее Банк России решил не продлевать ряд послаблений для банков, заканчивающихся в 2023 году, при этом некоторые меры поддержки регулятор временно сохранил, в том числе право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию.