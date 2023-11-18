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В ЦБ назвали три ограничения по картам рассрочки
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Карты рассрочки могут быть выгодными, но если не погасить долг на ней в срок, то банк начислит проценты, пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на слова эксперта управления... ПРАЙМ, 18.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, карты рассрочки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА 18 ноя — ПРАЙМ. Карты рассрочки могут быть выгодными, но если не погасить долг на ней в срок, то банк начислит проценты, пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на слова эксперта управления платежных систем и расчетов Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Наталья Демидова.
"По закону и кредитная карта, и карта рассрочки — это «карты с лимитом овердрафта». Овердрафт — это, по сути, тот же кредит. Принцип действия кредиток с длительным льготным периодом и карт рассрочки схож: на карте есть доступная сумма денег, и ими можно воспользоваться, чтобы что-то купить, а затем гасить долг, внося платежи. Рассрочка, если не вернуть деньги в срок, превратится в кредит под определенный процент, как если не уложиться в льготный период по кредитной карте", — сказала эксперт.
Более того, по словам эксперта, в отличие от кредитных карт, карты рассрочки имеют еще несколько ограничений: с них можно тратить деньги только в магазинах-партнерах банка и нельзя снимать наличные
Сообщается, что карты рассрочки появились в России в конце 2016 — начале 2017 года.