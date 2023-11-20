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2023
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Российский JPMorgan нарастил активы после заявления об уходе
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Российский дочерний банк JPMorgan увеличил свои активы на 48 процентов за девять месяцев 2023 года, став первым среди иностранных инвестиционных банков в России по размеру... ПРАЙМ, 20.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, jpmorgan chase, банк, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Российский дочерний банк JPMorgan увеличил свои активы на 48 процентов за девять месяцев 2023 года, став первым среди иностранных инвестиционных банков в России по размеру активов, передает "Коммерсантъ".
По данным издания, объем активов кредитной организации по итогам девяти месяцев 2023 года превысил 203 миллиарда рублей, несмотря на заявление об уходе из России.
Около 80 процентов активов J.P. Morgan Bank находится в засекреченных бухгалтерских отчетностях, которые не могут быть раскрыты без разрешения Банка России.
Финансовый эксперт Ольга Ульянова отметила, что американские банки могут участвовать как контрагенты в конверсионных операциях и операциях свопования (торгово-финансовая операция в виде обмена разнообразными активами, предполагающая многопериодный обмен платежами) рубля и доллара
Издание подчеркнуло, что американские банки менее опасаются вторичных санкций, чем европейские, и поэтому рост их активов в стране не является необычным.
JP Morgan Chase объявил о завершении своих операций в России после начала военной операции на Украине и анонсировал, что не будет вести новый бизнес в стране.