2023-11-20T13:04:50+03:00
2023-11-20T13:04:50+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20231120/842313018.html
Минфин отметил важность преобладания рыночной ипотеки
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Каждый второй кредит на покупку нового жилья в России выдается с помощью государственных льготных программ, но чтобы не перегревать рынок необходимо постепенно переходить на... ПРАЙМ, 20.11.2023
банки, макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, минфин, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Каждый второй кредит на покупку нового жилья в России выдается с помощью государственных льготных программ, но чтобы не перегревать рынок необходимо постепенно переходить на рыночные условия выдачи, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Сегодня каждый второй кредит на покупку нового жилья выдается с помощью государственных льготных программ. Но в текущих условиях важно не перегревать рынок и постепенно переходить на рыночные условия, за исключением адресных социальных мер поддержки", — приводит слова Моисеева пресс-служба Минфина.
При этом, по его словам, за последние пять лет ипотека помогла улучшить жилищные условия почти 8 миллионов семей в России, и льготная ипотека стала одним из ключевых инструментов этого.