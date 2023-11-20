МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Каждый второй кредит на покупку нового жилья в России выдается с помощью государственных льготных программ, но чтобы не перегревать рынок необходимо постепенно переходить на рыночные условия выдачи, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Центробанк сообщил о максимальном досрочном погашении ипотеки

"Сегодня каждый второй кредит на покупку нового жилья выдается с помощью государственных льготных программ. Но в текущих условиях важно не перегревать рынок и постепенно переходить на рыночные условия, за исключением адресных социальных мер поддержки", — приводит слова Моисеева пресс-служба Минфина.

При этом, по его словам, за последние пять лет ипотека помогла улучшить жилищные условия почти 8 миллионов семей в России, и льготная ипотека стала одним из ключевых инструментов этого.