МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует продлить до конца 2024 года право инфраструктурных организаций финансового рынка (ИОФР) не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, говорится в сообщении регулятора. В ЦБ назвали три ограничения по картам рассрочки

"Меры, которые планируется продлить по 31 декабря 2024 года, — право ИОФР не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию (в том числе в составе финансовой отчетности), включая сведения о структуре собственности и составе акционеров (участников) ИОФР, об аффилированных лицах ИОФР, членах органов управления и иных должностных лицах ИОФР, существенных условиях реорганизации ИОФР", — сообщил ЦБ РФ.

Аналогичный подход продолжит действовать и для раскрытия на сайте Банка России отчетности ИОФР, а также информации о выпусках ценных бумаг ИОФР.

Также до конца 2024 года планируется продлить право не раскрывать операторами информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы, а также лицами, выпускающими цифровые финансовые активы, чувствительную к санкционным рискам информацию о бенефициарном владельце лица, выпускающего такие активы.

К инфраструктурным организациям финансового рынка относятся организаторы торговли, клиринговые организации, НКО-ЦК, НКО-ЦД, депозитарии, специализированные депозитарии, держатели реестра владельцев ценных бумаг, операторы информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы, операторы обмена цифровых финансовых активов, операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ и кредитные рейтинговые агентства.