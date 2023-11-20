МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует продлить до конца 2024 года специальный порядок выплат дивидендов по акциям компаний РФ без задействования иностранных учетных институтов, говорится в сообщении регулятора. "Взрывной рост". Уолл-стрит рассчитывает на дивиденды от войны в Газе

"Банк России планирует продлить только те послабления, по которым сохраняются факторы, ранее обусловившие их введение… Меры, которые планируется продлить по 31.12.2024:… Специальный порядок выплаты дивидендов по акциям российских акционерных обществ акционерам и держателям депозитарных расписок на акции без задействования иностранных учетных институтов", — говорится в сообщении ЦБ.

Также будет продлен до конца 2024 года порядок передачи российскими юридическими лицами, имеющими обязательства, связанные с еврооблигациями, денежных средств держателям еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, без привлечения иностранных организаций, отмечается там же.

До этой же даты будет продлен порядок действий депозитариев при погашении еврооблигаций, в том числе в случае исполнения в полном объеме обязательств по еврооблигациям Российской Федерации, а также по корпоративным еврооблигациям в связи с выпуском замещающих облигаций, сообщает регулятор. Центробанк намерен установить требования к дивидендной политике ПАО

Также будет продлен до конца 2024 года специальный порядок выплаты доходов по облигациям российских и дружественных эмитентов, выпущенных по российскому праву, без задействования иностранных учетных институтов.

Кроме того, до конца 2024 года будут продлены временные требования к деятельности депозитариев в части учета прав на ценные бумаги иностранных эмитентов в дружественных иностранных депозитариях, не соответствующих критериям, установленным нормативными актами Банка России. временные требования к деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг в части открытия и ведения ими лицевых счетов отдельных нерезидентов.