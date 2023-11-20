МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. "Сбер" рассчитывает получить в 2024 году не менее 10 миллиардов рублей финансового эффекта от применения своей нейросети GigaChat в бизнесе, заявил первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин. "Сбер" представил интеллектуальную платформу для борьбы с киберугрозами

"Действительно, GigaChat для нас и научное исследование, и одновременно модель, и продукт, продукт в очень широком смысле этого слова. Мы в следующем году планируем получить не менее 10 миллиардов рублей финансового эффекта от применения GigaChat в бизнесе", — заявил он на пресс-конференции.

В апреле Сбербанк в режиме тестирования запустил мультимодальную нейросеть GigaСhat, которая умеет поддерживать диалог с пользователем, писать программный код, создавать тексты и картинки. В сентябре банк открыл доступ к этой нейросети для всех желающих.

Ведяхин рассказал, что пока искусственный интеллект "не принимает решений по сложным инвестиционным проектам" в "Сбере".

"Но все, что связано с простыми кредитными (решениями — ред.), оборотным кредитованием и подобного рода сделкам — это решается искусственным интеллектом. Процент просрочки — в пределах риск-аппетита с одной стороны, с другой стороны — он лучше, чем по аналогичным кредитам, где принимал решение обычный человек", — пояснил он.