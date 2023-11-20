МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Рост прибыли банков в России несет пользу для экономики страны, поскольку это позволяет им увеличивать капитал и более активно кредитовать, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Госдума одобрила поправки о приоритетном трудоустройстве участников СВО

Ранее в понедельник глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что прибыль российских банков в текущем году увеличилась почти в 10 раз и оказалась сравнима с расходами федерального бюджета на 2024 год на образование и здравоохранение вместе взятые. По его словам, это говорит о том, что есть возможность "умерить пыл" банков, но нужно найти для этого правильные инструменты.

"То, что у банков растет прибыль, это хорошо для экономики, потому что банки, используя прибыль, смогут нарастить свой капитал, а активность кредитов зависит от размера капиталов банка. Увеличивая свой капитал за счет прибыли, банки смогут активнее кредитовать экономику", — заявил Аксаков.

"Прибыль в этом году сопоставима с тем, что было в 2021 году, то есть она просто восстановилась до прежних значений и отражает изменяющуюся ситуацию в экономике",- добавил он.

В 2021 году чистая прибыль банков РФ была на уровне 2,363 триллиона рублей (на тот момент показатель был рекордным). При этом по итогам девяти месяцев этого года финансовый результат сектора уже достиг 2,7 триллиона рублей, согласно данным ЦБ РФ. Ранее в ноябре зампред правления Банка России Ольга Полякова заявила, что ожидает чистую прибыль банков РФ ориентировочно на уровне 3 триллионов рублей за весь текущий год.