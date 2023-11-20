МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Иностранные банки блокируют входящие и исходящие платежи "АвтоВАЗа", это стало следствием попадания компании под санкции США, сообщил президент компании Максим Соколов. Оператор карт "Мир" разрешил российским банкам принимать платежи за рубежом

"Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом. Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону "АвтоВАЗа", если говорить об экспортной продукции", — сказал Соколов, выступая в Совете Федерации.

Автопроизводитель попал в санкционный список США в сентябре текущего года. Как уточнял Соколов, это привело к корректировке годового производственного плана (400 тысяч Lada): он может сократиться в пределах 10%.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).