2023-11-20T19:02:00+03:00
2023-11-20T19:07:45+03:00
2023-11-20T19:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231120/842316079.html
В "АвтоВАЗе" рассказали о блокировках платежей иностранными банками
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Иностранные банки блокируют входящие и исходящие платежи "АвтоВАЗа", это стало следствием попадания компании под санкции США, сообщил президент компании Максим Соколов... ПРАЙМ, 20.11.2023
банки, транспорт, финансы, бизнес, новости, россия, автоваз, платежи, банки, санкции
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/69/832226949.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/69/832226949.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/69/832226948.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/69/832226948.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/69/832226947.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83222/69/832226947.jpg
https://1prime.ru/banks/20231114/842258908.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Иностранные банки блокируют входящие и исходящие платежи "АвтоВАЗа", это стало следствием попадания компании под санкции США, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом. Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону "АвтоВАЗа", если говорить об экспортной продукции", — сказал Соколов, выступая в Совете Федерации.
Автопроизводитель попал в санкционный список США в сентябре текущего года. Как уточнял Соколов, это привело к корректировке годового производственного плана (400 тысяч Lada): он может сократиться в пределах 10%.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).