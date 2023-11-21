МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Поступления в бюджет от уплаты физлицами налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году точно превысят 100 миллиардов рублей, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Глава ФНС рассказал, когда вычеты будут предоставлять в упрощенном порядке

"Это точно за 100 миллиардов рублей. Сейчас с ростом ключевой ставки мы получаем рост доходности по депозитам. Это тоже отразится на результате. То, что будет больше 100 миллиардов, мы уже понимаем, а окончательно можно будет сказать, когда придут данные от банков — в марте следующего года", — сказал он в интервью РБК, отвечая на вопрос о том, сколько налогов в следующем году заплатят держатели вкладов.

С 2021 года в России действует закон, согласно которому проценты по банковским вкладам физлиц облагаются НДФЛ, однако в 2021-2022 годах вкладчики были освобождены от его уплаты.

Согласно закону, под налогообложение попадает совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Эта сумма рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода. Налоговым периодом по НДФЛ является календарный год.