МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Американский журнал Forbes составил рейтинг 10 самых убыточных юридических лиц в России по итогам прошлого года, первую строчку в нем занял ВТБ, говорится на сайте издания. "Газпром" вновь возглавил рейтинг крупнейших в России инвесторов

Уточняется, что с помощью опубликованных компаниями финансовой или бухгалтерской отчетности, а также данные налоговиков и Росстата, представленные в системе СПАРК, издание составило такой список: "Мы решили посмотреть на компании с противоположным финансовым результатом, то есть с самыми большими убытками, и сделали список из 10 таких компаний".

Отмечается, что убыток ВТБ был самым большим и составил 612,6 миллиарда рублей. Банк пострадал от реализации внешнеполитических рисков сильнее, чем другие кредитные организации России, из-за большей уязвимости к рискам международных санкций, поясняет издание.

Помимо ВТБ в десятку получивших наибольшие убытки вошли Альфа-банк, "Газстройпром", Ozon, ГТЛК, "Связной", "Русский уголь", VK, Московский метрополитен и "Почта России".

При этом ВТБ, так же как и Альфа-банк, получившие убыток из-за резких изменений экономических условий, уже в этом году вышли в прибыль, говорится также в сообщении.

"Четыре основных фактора убытков: открытая валютная позиция, убыток от выбытия дочерних компаний, создание экстренных резервов по кредитам и убыток от реализации процентного риска при повышении ключевой ставки в феврале 2022 года", — в свою очередь прокомментировал такие результаты заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.