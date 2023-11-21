МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая отказала Росбанку, просившему арестовать имущество финского Nordea Bank ABP и его российской "дочки" ООО "Промышленная компания "Весткон" в пределах более 14,3 миллиона евро (около 1,4 миллиарда рублей по текущему курсу). Росбанк ожидает роста ставок по ипотеке

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу Росбанка на вынесенное в августе определение арбитражного суда Москвы. Росбанк просил суд принять обеспечительные меры – в частности, наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах Nordea Bank, включая корреспондентские счета, в том числе в "Юникредит банке", и счета типа "С", и на деньги, находящиеся на счетах ООО "Промышленная компания "Весткон", включая, но не ограничиваясь этим, счета в Райффайзенбанке и "Юникредит банке".

Росбанк также просил запретить "Весткону" распоряжаться принадлежащим ему имуществом стоимостью более 5% балансовой стоимости всех активов за исключением операций, связанных с обычной хозяйственной деятельностью, а также запретить Nordea Bank распоряжаться 100% долей в ООО "ПК "Весткон", а налоговому органу — вносить любые изменения в ЕГРЮЛ относительно этих долей.

Суд, отказывая Росбанку, отметил, что он не доказал необходимости обеспечительных мер. Как говорится в определении, "приведенные доводы не являются доказательствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер и свидетельствующими о том, что имеется реальная угроза того, что непринятие данных обеспечительных мер может причинить значительный ущерб".

Основные слушания по иску Росбанка о взыскании более 14,3 миллиона евро с Nordea Bank и ПК "Весткон" назначены на 11 декабря. На предварительном заседании представитель российского ответчика заявил ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, которое пока оставлено открытым.

Через ООО "Промышленная компания "Весткон" Nordea Bank ABP владел своим российским подразделением "Нордеа банк". В 2020 году группа Nordea сообщила, что решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе закрыть "Нордеа банк". В 2021 году Банк России аннулировал лицензию этой кредитной организации по ее ходатайству "в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации".