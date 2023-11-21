МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Банк России обязал кредитные рейтинговые агентства (КРА) раскрывать все рейтинги, которые присвоены компаниям, а также при наличии договора прогнозы по ним, следует из официального документа регулятора. ЦБ продлит право организаций не раскрывать чувствительные к санкциям данные

"Кредитное рейтинговое агентство обязано раскрывать присвоенный кредитный рейтинг (прогноз по кредитному рейтингу) в связи с принятием рейтинговым комитетом решения о присвоении кредитного рейтинга (прогноза по кредитному рейтингу) независимо от подачи членом рейтингового комитета и (или) рейтингуемым лицом мотивированной апелляции, удовлетворения данной апелляции и (или) расторжения договора об осуществлении рейтинговых действий", — сказано в документе.

Центробанк таже отметил, что введение нового правила обеспечит прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств.