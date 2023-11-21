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2023
https://1prime.ru/banks/20231121/842326105.html
Банк России обязал кредитные рейтинговые агентства раскрывать все рейтинги
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Банк России обязал кредитные рейтинговые агентства (КРА) раскрывать все рейтинги, которые присвоены компаниям, а также при наличии договора прогнозы по ним, следует из... ПРАЙМ, 21.11.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, рейтинг, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Банк России обязал кредитные рейтинговые агентства (КРА) раскрывать все рейтинги, которые присвоены компаниям, а также при наличии договора прогнозы по ним, следует из официального документа регулятора.
"Кредитное рейтинговое агентство обязано раскрывать присвоенный кредитный рейтинг (прогноз по кредитному рейтингу) в связи с принятием рейтинговым комитетом решения о присвоении кредитного рейтинга (прогноза по кредитному рейтингу) независимо от подачи членом рейтингового комитета и (или) рейтингуемым лицом мотивированной апелляции, удовлетворения данной апелляции и (или) расторжения договора об осуществлении рейтинговых действий", — сказано в документе.
Центробанк таже отметил, что введение нового правила обеспечит прозрачность и независимость деятельности кредитных рейтинговых агентств.