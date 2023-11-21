МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Росбанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank, крупного европейского депозитария, около 58 миллионов долларов и более 98 миллионов рублей (в сумме — более 5,2 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил в суде представитель Росбанка, в иске заявлено требование о взыскании убытков в размере замороженного ответчиком дохода по ценным бумагам, принадлежащим истцу и находящемся в депозитарии Euroclear Bank.

В последнее время иски к Euroclear Bank в российские суды предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам.

Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.