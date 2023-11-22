МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Банк России не ожидает кризиса в банковском секторе из-за повышения ключевой ставки: кредитные организации находятся в устойчивом состоянии и восстанавливают прибыль, а отрицательная рыночная переоценка ценных бумаг пока не существенна, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова. В ЦБ оценили последствия ведения санкций против Мосбиржи

"Нет. Банки находятся в устойчивом состоянии, восстанавливают прибыль. Мы не ожидаем значимого негативного эффекта на банковский сектор от повышения ставок", — сказала Данилова в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о вероятности кризиса в банковском секторе из-за повышения ключевой ставки.

Она указала, что регулятор оценивает, какое влияние оказал рост ключевой ставки на стоимость портфелей ценных бумаг банков. "В связи с тем, что существенная доля портфеля удерживается до погашения, а по значительной части облигаций ставки плавающие, то отрицательная рыночная переоценка не существенна – за период с 1 июня по 1 ноября она составила 300 миллиардов рублей. Это в целом по банковскому сектору", — добавила она.

Одновременно с этим рост доходности долгосрочных ОФЗ носит ограниченный характер, а после последнего заседания совета директоров в октябре доходности десятилетних ОФЗ даже снизились.

"Вероятно, это свидетельствует об ожиданиях, что инфляция пойдет вниз и денежно-кредитные условия будут смягчаться на длительном горизонте", — отметила глава департамента ЦБ.

Она также напомнила, что банки должны оценивать свои процентные риски в соответствии с регулированием. "Когда мы проводим стресс-тесты, то в них, безусловно, закладываем предположения о повышении ставки", — заключила Данилова.